Bari, il TedX torna al Piccinni e fa sold out

BARI – Ospiti nazionali e internazionali per il TedXBari che torna nel capoluogo dopo alcuni anni di assenza. Sold out al teatro Piccinni del capoluogo per la conferenza spettacolo dedicata al tema del “Bestiario”, per comprendere meglio e interpretare l’epoca in cui viviamo partendo da un’idea molto ampia di “animale”, inteso come “l’altro” per eccellenza. Attraverso i talk dallo stile irriverente, non sono mancate le sorprese, come il fisico e premio Nobel, Giorgio Parisi, ultimi degli ospiti annunciati solo 24 ore prima dello show.

Diversissime le sfaccettature da cui il tema portante è stato analizzato dagli speaker coinvolti quest’anno dal direttore artistico Vittorio Parisi e da tutto il team del TEDx Bari che da oltre sei mesi è al lavoro per il ritorno a Bari della conferenza più famosa del mondo

