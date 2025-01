Bari, il Servizio Civile nei vigili del fuoco

BARI – È online il bando nazionale per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare nei progetti servizio civile. Anche al Comando dei Vigili del Fuoco di Bari sono disponibili alcuni posti per giovani di età compresa fra i 18 e 28 anni. Si potrà fare domanda per uno dei due progetti del Servizio Civile Universale, “un esperienza – sottolineano dai vigili del fuoco – che oltre far accrescere la propria formazione potrà anche essere di aiuto agli altri”. Interessante per tutti coloro che avranno completato il percorso senza demerito la riserva del 15% nei prossimi concorsi pubblici. Il bando scade il prossimo 18 febbraio

