BARI – Attendono il rinnovo del contratto di lavoro da quasi sette anni. Sostenuta dai sindacati di categoria, si è svolta a Bari come in molte città della Puglia ed anche a livello nazionale, una manifestazione di protesta dinanzi alle prefetture. Gli operatori dei servizi di vigilanza e fiduciari, chiedono in sostanza l’aumento salariale e denunciano la presunta violazione delle norme contrattuali e scarso rispetto della salute e sicurezza sul lavoro.