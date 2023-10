Bari, al Margherita torna la World Press Photo Exibition

BARI – Centoventi scatti vincitori selezionati tra oltre 60500 fotografie candidate e scattate da 3.752 fotografi provenienti da 127 paesi del mondo. Sono i numeri della 66esima edizione del World Press Photo che per il decimo anno arriva nei saloni del Teatro Margherita di Bari fino al 10 dicembre prossimo. Si tratta di lavori di fotogiornalismo e fotografia documentaristica firmati da professionisti delle maggiori testate internazionali che rappresentano un’autentica finestra sul mondo e permettono di compiere un viaggio critico tra gli eventi che hanno caratterizzato il 2022. Quattro le sezioni del premio tra le quali l’opera vincitrice del Photo of the Year, scattata dal giornalista e fotografo ucraino Evgeniy Maloteka il 9 marzo del 2022 per l’Associated Press: L’assedio di Mariupol

