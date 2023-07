BARI – Maxi tamponamento – intorno alle 17 – sulla tangenziale di Bari, subito dopo lo svincolo di torre a mare, in direzione nord. Una Jeep Renegade elettrica avrebbe preso fuoco per strada e fermandosi ha subito il tamponamento di altre sette auto. Qualla che la seguiva, subito a ruota, una Peugeot 308 cabrio, ha preso fuoco nella parte anteriore. Solo danni alle successive auto. Illesi tutti i conducenti e passeggeri delle vetture implicate nel sinistro. Tra queste anche quella di una famiglia di turisti stranieri. Il tratto della tangenziale è rimasto chiuso per qualche ora per permettere agli agenti della polizia e ai colleghi della locale di espletare tutti i rilievi di rito. Ai vigili del fuoco, invece, il compito di spegnere l’incendio. Code chilometriche sulla tangenziale sia in direzione sud che nord. La circolazione è ripresa in un solo senso di marcia poco dopo le 19.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp