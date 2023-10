Bari: Decaro consegna le chiavi della città a Luisa Ranieri

In un teatro comunale “Niccolò Piccinni” pieno, il sindaco di Bari Antonio Decaro ha consegnato le chiavi della città all’attrice napoletana Luisa Ranieri, protagonista della fiction di Rai 1 “Le indagini di Lolita Lobosco”, ambientata a Bari e tratta dai romanzi della scrittrice barese Gabriella Genisi.

All’evento ha partecipato Ines Pierucci, assessore alla Cultura del Comune, in platea erano presenti anche il prefetto di Bari, Francesco Russo, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Sono molto emozionata, ho amato questa città sin dal primo momento e qui mi sento a casa, forse perché il lungomare di Bari è simile a quello di Napoli. Sono onorata dell’affetto e dell’amore che la città mi ha donato da subito. Ormai cammino per i vicoli di Bari vecchia e mi sento protetta”, ha detto l’attrice dal palco.

“Luisa Ranieri in questi anni ha amato la città andando anche oltre il ruolo di Lolita. Il suo amore per Bari è tra le chiavi del successo della fiction. Mi fa piacere consegnarle oggi le chiavi, noi ci siamo affidati a lei per valorizzare Bari in Italia e nel mondo. In questo è stato fondamentale l’attività della Apulia Film Commission, che ha trasformato tanti luoghi della regione in set”. Oggi sono anche terminate le riprese della terza stagione della fiction: “Domani parto, mi mancherete. Vi amo”, ha concluso Luisa Ranieri.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp