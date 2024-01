Bari, De Castris nuovo procuratore generale

BARI – Leonardo Leone de Castris è il nuovo procuratore generale di Bari. Il magistrato 64enne ha lasciato la guida degli inquirenti di Lecce per trasferirsi a Bari, dopo che il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha accolto all’unanimità la proposta fatta a inizio autunno dalla Quinta commissione (anch’essa all’unanimità). Il posto di procuratore generale di Bari è vacante dal settembre 2022, quando è andata in pensione Anna Maria Tosto, oggi presidente dell’Apulia Film Commission.

La cerimonia nelle scorse ore nella sede della Corte d’Appello di Bari dove il nuovo pg ha raccontato la sua storia professionale e formativa, emozionandosi ricordando i primi passi mossi come uditore giudiziario con la stessa Tosto. “Tu sei uno di noi”, hanno spiegato i togati che lo hanno accolto. De Castris annuncia una direzione in prima linea, come da sempre è abituato a fare.

