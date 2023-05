Amici 2023: Alla lucana Angelina Mango premi di critica e radio

Alle spalle del 19enne barese Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, si è piazzata la lucana Angelina Mango, figlia del noto cantautore Mango, scomparso nel 2014, e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar.

Angelina porta a casa il premio della critica, assegnato da 25 testate nazionali tra carta stampata e web, e il premio delle radio, conferito da Radio Italia, Rds, RTL 102.5, Radio Zeta, Radio 105, R101, Radio Norba e Radio Kiss Kiss. Il 19 maggio uscirà il suo primo album “Voglia di vivere”. Angelina Mango è seguita da Marta Donà, stessa manager di Marco Mengoni e Francesca Michielin.

È nata nel 2001 a Maratea, in provincia di Potenza, ma ha vissuto l’infanzia a Lagonegro, sempre in Basilicata. Figlia del cantante Pino Mango, scomparso a 60 anni l’8 dicembre del 2014 per un arresto cardiaco durante un concerto al Pala Ercole di Policoro (Matera), Angelina ha un fratello, Filippo, che suona la batteria.

