Amendola: ‘Ministro si attivi per sostenere viticoltori del Vulture’

“Il comparto vitivinicolo lucano rischia il tracollo. In particolare il territorio del Vulture, è alle prese con la diffusione della Peronospora, un fungo che sta compromettendo la produzione di uva per la prossima vendemmia. Il Ministro dell’Agricoltura si attivi al più presto per sostenere i viticoltori della zona”. E’ quanto chiede il deputato del PD Enzo Amendola, raccogliendo le preoccupazioni emerse tra gli operatori locali. “Oltre l’80% dei vitigni risulta compromesso dal fungo con la perdita di grappoli. Considerata la qualità e la rilevanza della produzione di Aglianico vi è la necessità – secondo il parlamentare democratico- di attivare ogni strumento per sostenere il comparto. Mi auguriamo che il Governo si adoperi con tempestività per dare risposte”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp