FRANCAVILLA F.NA – Alberto Villa, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così alla vigilia del match contro il Benevento in programma domani sera allo stadio Vigorito: “È una partita difficile, contro una grande squadra e in uno stadio importante. Bisogna avere l’entusiasmo di chi va a giocarsi una sfida bella, affascinante, è un motivo per farsi vedere e mostrare il coraggio che abbiamo. Siamo pronti a misurarci contro un avversario complicato. Zuppel e Artistico? Possono coesistere, tanti ragazzi sono arrivati da poco e devono amalgamarsi con il gioco di squadra. Ci teniamo qualche dubbio per domani. Domani servirà un grande atteggiamento, niente paura, voglio una squadra che sappia fare sia la fase difensiva e sia quella offensiva: pian piano stiamo facendo passi in avanti in condizione. Mi aspetto un Benevento che partirà molto forte, noi dovremo farci trovare pronti e sfruttare le occasioni che ci capitano. Dovremo essere coraggiosi e trovare le soluzioni che abbiamo provato per cercare di fargli male: dovremo mordere per portare a casa un risultato importante”.

Sulle soluzioni: “Abbiamo l’obbligo di far giocare i tre under, come politica societaria. Di Marco a destra è un’opzione, può farlo dall’inizio o in corso d’opera. Bisogna mettere minutaggio perché chi gioca sulle fasce ha un dispendio di energie importante. Facciamo fatica ad andare a mille all’ora, come tutte le altre squadre, ma siamo in crescita”.

Sui singoli: “Biondi può fare 3-4 ruoli, può giocare da interno e quinto. Può fare la seconda punta, sa adattarsi molto bene e lo ha dimostrato negli anni con un rendimento importante. È arrivato pochi giorni fa da svincolato, deve mettere su minuti e condizione. Si è presentato bene, è un professionista esemplare e ha lavorato molto anche da solo e gli vanno fatti i complimenti. Giovinco? Se avrà la possibilità di mettere minuti nelle gambe dipende anche dalla partita, ha qualità e intelligenza”.

