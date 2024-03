US Lecce, la speciale lettera di un tifoso a Luca Gotti

Lecce – Una lettera molto particolare quella pervenuta alla redazione di Antenna Sud e del suo editore il dottore Domenico Distante. La lettera in questione, letta durante la puntata di Ora Lecce dello scorso martedì 19 marzo, è del signor Maurizio Grazia che tesse le lodi del nuovo tecnico giallorosso, augurandogli buon lavoro in modo del tutto particolare.

Preg.mo Mister GOTTI, buon giorno.

Sebbene non si abbia avuto la possibilità di fare la conoscenza della Sua Persona e stringerLe la mano, si desidera tuttavia entrare in punta di piedi negli impegni della Sua giornata per rubarLe una clessidra del Suo tempo. Solo ed esclusivamente per augurarLe buon lavoro.

E’ da poco arrivato nella patria del barocco ed ha già sentito, oltre ai profumi della macchia mediterranea, anche e sopra tutto la pressione dello “stadio” perchè nessuno, tifoso o meno che sia, tollera che la Squadra retroceda.

Lungi dal far parte del coro, con questa missiva si desidera soltanto essere accanto ai Suoi valori, che Ella ha sempre coltivato e di cui dà tangibile dimostrazione anche con la Sua sola Presenza in campo. Valori forti, non clonabili, che La rendono icona di “stile” – incrostato di pacatezza, sano pragmatismo e filantropia dialettico-comportamentale – che fa scuola in ogni presente. Nella ferma consapevolezza che la ricchezza, quella vera, promana solo ed esclusivamente dalle cellule neuroniche. Anche per il calciatore.

E Lei è già vincente per la Sua capacità di adattamento al nuovo contesto, per il Suo “desideranda” di obnubilare ogni polemica, anche quella “post” partita, negli spogliatoi.

Dando fondo alla scelleratezza letteraria Lei è vincente anche per i metodi di allenamento ed insieme di gioco, mai scevri anche di quella “maieutica”, tramandataci da Socrate che non ha lasciato alcuno scritto ma che ha puntato tutto sulla forma “dialogica” dell’insegnamento.

Le giungano, dunque, carissimo Mister Gotti, infiniti e fragorosi voti augurali, seppure di spessore meramente telematico, nel fermo convincimento che le partite che mancano alla fine del campionato metteranno in evidenza tutte le qualità Sue ed insieme dei Suoi Ragazzi che, lungi dall’idealizzarLa, faranno di tutto per emulare la spiritualità del Suo “stile”.

Non da ultimo un saluto caloroso, ovviamente, al Suo antesignano che Lei conosce benissimo e di cui ha dimostrato di apprezzare il lavoro svolto.

Con stima ferma.

Maurizio GARZIA

