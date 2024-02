Teatro, Francesco Pannofino in Puglia dal 27 febbraio al 3 marzo

Sei date in Puglia per Francesco Pannofino nel circuito del Teatro Pubblico Pugliese. L’attore e doppiatore di grandi del cinema come Tom Hanks (in Forrest Gump), Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes e indimenticabile René Ferretti nella serie tv Boris, si presenta è nelle vesti del protagonista di Chio è io? Nei panni di Leo Mayer ripercorre la sua esistenza come in un sogno, accompagnato dalle persone che ama e che lo amano. Il suo è un tumulto di paure, debolezze e passioni in un vortice di annegamento.

Il tour comincerà martedì 27 febbraio dal Teatro Kennedy di Fasano, per poi spostarsi a Conversano mercoledì 28 febbraio al Teatro Norba; giovedì 29 al Teatro Rossini di Gioia del Colle; venerdì 1 marzo Teatro Traetta (sold out) di Bitonto; sabato 2 marzo Teatro Lembo di Canosa; domenica 3 marzo al Teatro Verdi di San Severo. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21, tranne a Fasano (20.30).

CHI È IO?

Scritto e diretto da Angelo Longoni. Con Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino.

È una commedia teatrale divertente e metafisica, uno show televisivo di successo in cui si intervistano personaggi anticonformisti. Chi è io? è una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori, pazienti, personaggi, presentatori e terapeuti. Chi è io? è la domanda rivolta a Leo Mayer che lo costringe a ripercorrere alcuni momenti della sua vita come in un sogno accompagnato dalle persone che ama e che lo amano. Il suo è un tumulto di paure, debolezze e passioni in un vortice di annegamento. Può l’amore essere più forte della morte? Forse sì se i sogni, mischiandosi con la vita, ci riescono a strappare dall’anticamera dell’irreale. Leo Mayer rivive la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri.

