Ossigeno per il Monopoli, i biancoverdi vincono 1-3 a Cerignola

CERIGNOLA – Il Monopoli espugna il “Monterisi”, batte 3-1 il Cerignola e ritrova la vittoria dopo otto gare, altrettante quelle senza successo dei gialloblù, caduti clamorosamente dopo essere passati in vantaggio.

La cronaca parte dal 16’, Bianco apre un corridoio per Vuthaj che da posizione defilata si coordina male, nessun pericolo per Gelmi. La prima vera chance la costruisce il Monopoli al 18’, imbucata di Borello per Grandolfo che trova un ottimo Krapikas a sventare in corner. Grandolfo ci riprova al 25’, rimpallo fortunoso con Tommasini, l’attaccante calcia in diagonale ma manca di precisione. Gol sbagliati, gol subito, il Cerignola la sblocca due minuti dopo: al 27’ Malcore si libera benissimo della doppia marcatura, Tascone lascia partire una botta potente e Gelmi respinge sui piedi di Vuthaj che non perdona e realizza la sua seconda rete in riva all’Ofanto. La prima risposta è di Barlocco che al 31’ si mette in proprio, procede centralmente ma calcia tra le braccia di Krapikas. Svantaggio ingeneroso per il Monopoli che infatti pareggia al 34’, azione straordinaria di Tommasini che brucia tre uomini e convergendo centra direttamente l’angolino per un gol di pregevole fattura, tutto da rifare per l’Audace. I gialloblù spingono ma nella prima frazione non accade più nulla, 1-1 all’intervallo.

Primo lampo di ripresa al 53’, Ruggiero amministra la sfera e mette in mostra le proprie capacità balistiche, Gelmi è reattivo. Un minuto dopo, al 54’, una delizia di Borello fa esplodere i tifosi monopolitani, altra gran giocata di Tommasini, Grandolfo serve il dieci che entra in area di rigore e trafigge Krapikas ribaltando il risultato del “Monterisi”. L’Audace reagisce e sfiora il pari al 66’: azione in verticale, gran filtrante di Ghisolfi per Malcore che spreca la palla del 2-2. Al 75’ il Monopoli rischia di chiudere la pratica: Barlocco sfrutta il vuoto avversario, Krapikas miracoloso su Tommasini tutto solo nell’uno contro uno, sul proseguimento d’azione il portiere lituano respinge il tentativo di Angileri. La manovra del Cerignola è inefficace, gli ospiti non vanno in affanno, anzi, la chiudono al 95’, gli ofantini sono sbilanciati, Sosa irrompe in area e firma il gol dell’ex. 1-3 per il Monopoli, stesso risultato della passata stagione. Per il Gabbiano tre punti che valgono ossigeno, Cerignola fortemente contestato dai suoi tifosi.

IL TABELLINO

CER 1-3 MON

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Coccia (80’ Russo), Allegrini (45’ Gonnelli), Visentin, Tentardini; Tascone (64’ Ghisolfi), Bianco (80’ Leonetti), Bianchini (64’ D’Andrea); Vuthaj, Ruggiero; Malcore. All. Tisci.

Monopoli (3-4-2-1): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Ferrini; Arioli (45’ Angileri), Iaccarino (45’ De Risio), Ardizzone, Barlocco; Borello (85’ Bulevardi), Tommasini; Grandolfo (85’ Sosa). All. Anaclerio (Squalificato Taurino).

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Marcatori: 27’ Vuthaj (C), 34’ Tommasini (M), 54’ Borello (M), 95’ Sosa (M).

Note: ammoniti: Arioli (M), Iaccarino (M), Malcore (C), Visentin (C).

