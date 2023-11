Lecce – Parma 2-4, pochissime luci e tante ombre per una sconfitta meritata

Lecce – Numerosi cambi da entrambe le parti con mister D’Aversa che schiera comunque una squadra molto simile a quella titolare da vedere tra gli undici anche l’imprescindibile Ramadani che non conosce riposo.

Non passano nemmeno 30″ che Touba lancia in campo aperto Sansone che da sinistra lascia partire un fendente che sibila al lato del palo sinistro della porta difesa da Corvi. Al 3′ invece Berisha stava per realizzare direttamente da 45metri col pallone uscito di un pelo sopra la traversa. Al 10′ però a passare in vantaggio è il Parma che sfrutta una scelta sbagliatissima di Gallo che prova a proteggere il pallone che lentamente usciva dal campo, pallone però scippato e messo appena fuori dall’area di rigore dove Sohm a rimorchio riesce a battere con un tiro secco Brancolini. Al 18′ ancora una scelta sbagliata di Gallo spalanca il contropiede di Coulibaly che da solo davanti a Brancolini si fa ipnotizzare dall’estremo difensore giallorosso. Al 21′ primo cambio del match ma non è di uno dei 22 giocatori in campo ma dell’arbitro: il signor Minelli infortunato lascia il fischietto al quarto uomo il direttore Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Al 26′, dopo un’azione manovrata dei giallorossi Gallo prova a riscattarsi mettendo in mezzo un delizioso assist d’esterno non sfruttato però dai compagni. Al 28′ a segnare è ancora il Parma che sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfrutta la respinta di Piccoli che arriva sui piedi di Bonny che di prima intenzione beffa Brancolini. Cerca di rispondere subito il Lecce con una conclusione di Strefezza respinta goffamente da Corvi ma nulla di fatto. Il periodo di torpore del Lecce viene interrotto da un’azione pazzesca di Sansone che semina avversari in serie colpendo poi il palo con una conclusione di punta; la carambola della sfera arriva a Piccoli che viene steso in area per il conseguente calcio di rigore decretato da Feliciani ma poi revocato dallo stesso dopo l’intervento del VAR. Il primo tempo finisce quindi con il Parma in vantaggio sopra di due reti.

Il secondo tempo inizia con un’occasione per parte: prima Mihaila sfiora il terzo gol con un tiro a giro dal limite dell’area e poi Piccoli riesce ad arrivare su un cross dalla sinistra di Gallo colpendo di testa ma non inquadrando di poco la porta di Corvi; ci prova poco dopo Strefezza di mancino ma il pallone termina alto. Ancora l’asse Gallo Piccoli al 52′ costringe Corvi al super intervento. Alla fine però Piccoli riesce a buttarla dentro grazie all’invito di Strefezza accettato con un gol di rapina da bomber vero. Al 68′ Strefezza sfiora il pareggio con una conclusione dal limite finita sopra la traversa della porta difesa da Corvi. Traversa interpellata da Gabriel Strefezza al 75′ quando con un tiro alla Del Piero la fa baciare dalla sfera prima di spegnersi alle spalle del portiere gialloblu per il gol del pareggio con una vera e propria magia. Al 85′ Lecce vicinissimo al 3-2 con un colpo di testa di Piccoli pescata dalla sponda di Touba susseguente a un calcio piazzato. Quando ormai i supplementari sembravano concretizzarsi due strappi del Parma hanno permesso agli emiliani di imporsi 4-2 grazie all’autogol di Pongracic e al gol su rigore di Man.

LECCE – PARMA

RETI: 54′ Piccoli (LEC), 75′ Strefezza; 10′ Sohm (PAR), 28′ Bonny (PAR), 94′ Autogol Pongracic (LEC), 97′ Man (PAR)

LECCE 4-3-3: Brancolini; Venuti, Baschirotto (46′ Pongracic), Touba, Gallo (89′ Dorgu); Oudin (62′ Banda), Ramadani, Beisha; Strefezza, Krstovic, Sansone (62′ Almqvist). Panchina: Falcone, Samooja, Borbei, Pongračić, Almqvist, Rafia, Krstovic, Dorgu, Gonzalez, Gendrey, Banda, Faticanti, Smajlović, Samek. All. Roberto D’Aversa

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly, Osorio (55′ Man), Circati, Di Chiara (61′ Zagaritis); Estevez, Sohm (46′ Bernabè); Mihaila, Hainaut (55′ Del Prato), Benedyczak; Bonny. Panchina: Chichizola, Turk, Charpentier, Bernabè, Begic, Ansaldi, Del Prato, Colak, Camara, Hernani, Zagaritis, Amoran, Haj, Man. All. Fabio Pecchia

ARBITRO: Daniele Minelli della sez. di Varese

AMMONITI: 71′ Strefezza (LEC), 86′ Berisha (LEC); 32′ Mihaila (PAR), 73′ Coulibaly (PAR), 84′ Zagaratis (PAR)

NOTE: Spettatori: 6.654 (€ 80.515,00)

