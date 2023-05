Lecce, Baschirotto: “È ancora tutto nelle nostre mani, crediamo nella salvezza”

A due giorni dalla sfida che vedrà il Lecce sfidare la Lazio all’Olimipico, il difensore Federico Baschirotto ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul complicato periodo che sta vivendo la formazione giallorossa.

“La gara con il Verona è stata complicata e contratta, del resto la posta in palio era alta. Sono passati in vantaggio grazie ad un episodio, ma noi ci crediamo e siamo consapevoli che il destino è ancora nelle nostre mani. I numeri dicono che ultimamente siamo poco incisivi, ci sta spesso mancando il gol, ma ci stiamo lavorando. Siamo tutti delusi dal rendimento dell’ultimo periodo, ma la classifica dice che siamo ancora a +4 sulla zona retrocessione con uno scontro diretto da giocare in casa. Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo che ci ha contraddistinto nella prima metà di campionato. Contro la Lazio vogliamo dimostrare chi siamo davvero. Sarà importante scendere in campo con spensieratezza, tirando fuori tutto ciò che si ha dentro. Essere un po’ l’uomo copertina di questo Lecce mi inorgoglisce, tutti sanno quanti sacrifici io abbia fatto per arrivare a giocare in Serie A. Io così come i miei compagni siamo concentrati, crediamo nel raggiuungimento del nostro obiettivo. È ovvio che arrivati a questo punto della stagione ci sia pressione, sarebbe strano il contrario. Noi dobbiamo però reggerla e restare sereni. Mettendo in campo le nostre qualità riusciremo a raggiungere la salvezza. La nostra forza dev’essere il gruppo. Ai tifosi chiedo di starci vicino, abbiamo bisogno di loro. In campo si scende tutti insieme, solo così riusciremo a toglierci belle soddisfazioni”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp