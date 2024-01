Il Sorrento vince al “Monterisi”, Cerignola battuto 1-2

CERIGNOLA – Brusca battuta d’arresto per il Cerignola, superato da un ottimo Sorrento al “Monterisi”, i costieri vincono 2-1 infliggendo ai gialloblù la terza sconfitta casalinga.

La fase di studio dura fino al quarto d’ora, il Sorrento mette in mostra la propria concretezza sfruttando al massimo l’errore di Russo, Loreto dalla sinistra attacca l’area di rigore, serve Ravasio che mette a sedere Allegrini e trafigge Krapikas per la prima rete della serata. Il Cerignola abbozza una reazione al 28’, Coccia dalla destra cerca Malcore che va d’anticipo ma non centra la porta. 31’, azione individuale di Ruggiero che sfonda e vede D’Ausilio tutto solo, il dieci divora di testa la palla del pari. 37’, corner di D’Ausilio, Capomaggio irrompe ma commette anche fallo su Del Sorbo incassando il cartellino giallo. La prima frazione termina con l’affondo di Russo dalla sinistra, da posizione defilata il terzino conclude di poco a lato.

Primo squillo della ripresa al 54’ con la botta potente di Badje. Meglio il Sorrento, il Cerignola approccia male al secondo tempo e riesce a sfondare soltanto al 62’, apertura verso l’area di D’Ausilio, incornata decisa di D’Andrea parata in due tempi da Del Sorbo. Sul ribaltamento di fronte, un minuto dopo, ecco il raddoppio: al 63’ Vitale chiude una grande azione gelando i 2000 del “Monterisi”, 0-2 inaspettato. 70’, la partita si riapre, De Francesco è già ammonito e stende D’Andrea al limite dell’area, doppio giallo ed inferiorità numerica per i costieri. La punizione magistrale di Maza si stampa sul palo, sulla respinta D’Andrea non perdona, è il gol della speranza. Speranza vana però, il Sorrento si difende bene e non concede più nulla agli ofantini che incassano la prima sconfitta del 2024.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Coccia (20’st. Tentardini), Capomaggio, Allegrini, Russo; Ruggiero (44’st. Bianco), Tascone (44’st. Carnevale), D’Ausilio (37’st. Sosa); D’Andrea, Leonetti (20’st. Sainz-Maza); Malcore. A disp. Fares, Trezza, Bezzon, Rizzo, Neglia. All. Tisci.

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Messori (21’st. Panelli), De Francesco, Cuccurullo; Vitale (28’st. Bonavolontà), Ravasio (45’st. Vitiello), Badje (21’st. Martignago). A disp. D’Aniello, Oliva, Scala, Colombini, Di Somma, Kone, Capasso, Caravaca, Riccardi. All. Maiuri.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Marcatori: 15’pt. Ravasio (S), 18’st. Vitale (S), 26’st. D’Andrea (C).

Note: ammoniti: Cuccurullo (S), De Francesco x2 (S), Capomaggio (C), Malcore (C), Martignago (S). Espulso: 25’st. De Francesco (S).

Angoli: 9-1

