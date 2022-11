Giù la maschera, Fulvio Rizzo: carcere, violenze ma anche ripartenza e amore per la figlia

Condividi su...

Il nostro protagonista, classe 1966, era una promessa del calcio ed aveva una predisposizione innata per il commercio.

Oggi imprenditore nella ristorazione, ha alle sue spalle un passato segnato da un errore commesso 32 anni fa che lo ha fatto scivolare in carcere, dove ci è rimasto per 22 anni.

Attraverso la cucina si è professionalizzato arrivando ad essere medaglia di bronzo agli internazionali di cucina ma soprattutto ha imparato a non giocare più con il fuoco ma a farne buon uso. Nell’intervista Fulvio Rizzo ci ha parlato della sua vita, degli errori commessi, del debito con la giustizia, ormai scontato, dell’amore incondizionato per sua figlia e poi ancora del sistema carcerario e delle violenze subite in carcere, insomma un’intervista da non perdere. Se non l’avete vista in Tv ecco il link per guardarla con calma e.. buona visione

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts