Foggia, la visita del Capo della Polizia Giannini

Condividi su...

Linkedin email

FOGGIA – Il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, torna in Puglia per parlare di antimafia. Ospite del Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Foggia per una lectio magistralis sull’antimafia. Dopo l’introduzione del Rettore Pierpaolo Limone, ha preso la parola il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, il quale ha sottolineato l’odiosa presenza della criminalità in questo territorio: “È l’occasione, ha aggiunto il Prefetto, per esprimere gratitudine alle forze di polizia per l’impegno e i risultati ottenuti per garantire al territorio il giusto livello di sicurezza. Ma – ha aggiunto Valiante – c’è bisogno dell’aiuto di tutti, occorre fare percepire il valore delle regole, dalle più semplici alle più complesse. Favorire l’affermazione della legalità attraverso un’alleanza tra le componenti istituzionali, scuole, università, diocesi, associazioni, con il supporto della Prefettura e delle forze dell’ordine.”

QUESTORE ROSSI: “La squadra Stato accoglie gli studenti”

“La presenza del Capo della Polizia è importante perché suggella un progetto avviato con l’università attraverso un protocollo operativo che consente di creare un percorso educativo sulla legalità, nei confronti degli studenti universitari ”

IL PROCURATORE CAPO LUDOVICO VACCARO“Presto ci saremo liberati della criminalità”

“Rivolgo al Capo della Polizia un caloroso e cordiale saluto. La sua venuta a Foggia è testimonianza di un’attenzione concreta al territorio foggiano, una vicinanza concreta e operativa, lo dimostrano le ultime due operazioni portate a termine in terra dauna, grazie alla collaborazione con la divisione centrale anticrimine. Questo territorio – prosegue il Procuratore Vaccaro – è afflitto da mille difficoltà, ma ben presto ci saremo liberato della criminalità organizzata”