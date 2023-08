Fidelis Andria, Farina chiede altri due rinforzi over

ANDRIA – Ottimo esordio per la Fidelis Andria, che ha battuto per 3-0 il Gravina nel turno preliminare di Coppa Italia. Farina è soddisfatto ma resta con i piedi per terra, chiedendo ulteriori rinforzi alla società. Le sue parole nel servizio.

