Roma – Questa volta nel mirino sono finite le 2 piscine da 50 x 25 metri che dovrebbero essere costruite in città per ospitare gli atleti. 37 i milioni previsti per la realizzazione dello stadio del nuoto sul quale però dovrà arrivare il parere favorevole del Coni e il comitato internazionale ma soprattutto l’ok definitivo del Governo.

Sulla questione pesa il fattore tempo. 21 mesi. Nelle prossime ore Ferrarese incontrerà anche i vertici del Coni e successivamente nel weekend il comitato internazionale

