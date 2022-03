BOLZANO – Sudtirol-Fidelis Andria finisce 3-1. La semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C (all’andata 0-4 per gli altoatesini in Puglia) qualifica il Sudtirol per la finalissima ma mette in mostra ancora una volta una buona Fidelis, che adesso potrà concentrarsi esclusivamente sull’obiettivo salvezza.