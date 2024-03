Barletta, comincia la settimana verso la Palmese

BARLETTA – Riparte dal martedì la settimana del Barletta che porta alla trasferta di Palma Campania. Biancorossi in campo dal pomeriggio per preparare la trasferta contro i rossoneri, tra gli organici più in forma del campionato e stabilmente fuori dalla zona playout dopo un girone d’andata complicato.

Squadra di Ciullo che dovrà invece riscattare la delusione di domenica contro il Manfredonia, in uno 0-0 che ha frenato le ambizioni di salvezza del Barletta dopo i quattro punti in due partite contro Matera e Gelbison. Il tecnico leccese ritroverà Caputo, squalificato contro i sipontini, ma non potrà contare su Lobosco, espulso a metà ripresa contro i biancocelesti. Difesa da rimodulare sulla corsia mancina, con Inguscio favorito per rimpiazzarlo.

Buone risposte dal centrocampo, che potrebbe restare invariato, mentre in attacco si apre nuovamente il ballottaggio tra Diaz e La Monica. Prova incolore dell’argentino contro il Manfredonia, con il pubblico del Puttilli che ha manifestato il suo disappunto per le occasioni sciupate. In settimana non si escludono valutazioni e possibili cambi di gerarchie.

Attesa per le disposizioni relative al settore ospiti. I tifosi barlettani torneranno in trasferta dopo tre occasioni di divieto e impianti non agibili contro Gallipoli, Bitonto e Gelbison. La tifoseria biancorossa proverà a trascinare la squadra fuori dai playout.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author