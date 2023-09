Bari, al compianto col. Mambor la sala rapporto del Comando Cc

BARI – La sala rapporto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, da oggi è intitolata alla memoria del colonnello Gabriele Mambor, ufficiale che ha perso la vita lo scorso 22 ottobre e che, dal settembre 2017 al settembre 2020, ha comandato il Reparto Operativo carabinieri del capoluogo. Alla cerimonia, presieduta dal comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari, colonnello Francesco de Marchis, erano presenti la moglie, i tre figli e il padre dell’alto ufficiale, nonché rappresentanti delle forze di polizia della città di Bari. Il colonnello Mambor non ha lesinato energie nel dirigere complesse indagini, riuscendo a guadagnarsi, rapidamente, la stima incondizionata dei suoi superiori e dei militari dipendenti oltre che quella dell’Autorità Giudiziaria. Tra di esse vanno sicuramente ricordati l’arresto a Bitonto – il 20 aprile 2018 – degli autori dell’omicidio di Anna Rosa Tarantino, avvenuto il 30.12.2017; l’arresto in flagranza, a Sannicandro di Bari, sulla A/14 Bari-Taranto – il 18 giugno 2019 – di 2 soggetti per un assalto ad un portavalori; il fermo, avvenuto a Bari – il 22 settembre 2019 – di 2 persone responsabili dell’omicidio di Ranieri Michele; la cattura, a Diso (Lecce) – il 18 aprile 2020 – del latitante Giuseppe Magno.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp