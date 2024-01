Aeroporto del Salento e AdP, passi in avanti e criticità

BARI – Da una parte passi in avanti per pista, aree parcheggi e orari bus, dall’altra preoccupazione per alcuni collegamenti incerti, su tutti il Brindisi-Milano Linate. Umori contrastanti al termine del consiglio regionale tenutosi a Bari in merito al futuro dell’aeroporto del Salento e che ha visto la partecipazione, tra i vari, del numero uno di Aeroporti di Puglia, Vasile.

https://www.youtube.com/watch?v=-p2WqZvO4YM

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author