Zullo: “Reddito cittadinanza ha fallito, assegno inclusione vera risposta”

ROMA — «Conte e il Movimento 5 Stelle se ne facciano una ragione: il reddito di cittadinanza ha fallito sotto tutti i punti di vista». A dirlo è il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro, che attacca senza mezzi termini la misura bandiera dei grillini.

Secondo Zullo, «questo strumento assistenzialista non ha funzionato nelle politiche attive e ha contribuito a sperperare miliardi di euro dei contribuenti italiani». Al contrario, spiega il senatore, «l’assegno di inclusione realizzato dal governo Meloni è realmente orientato a risolvere le fragilità sociali e garantisce un importo medio superiore rispetto a quello del reddito grillino».

Zullo ricorda infine come «35 miliardi di investimento non abbiano prodotto risultati concreti» e sottolinea che la nuova misura «punta davvero a dare dignità e supporto alle persone in difficoltà».

