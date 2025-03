Zullo (FdI): “Un milione di nuovi occupati, il M5S chieda scusa”

“Oltre un milione di persone sono tornate al lavoro: un altro primato del governo Meloni”, dichiara in una nota il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro. Secondo Zullo, le scelte dell’esecutivo in materia di occupazione si sono rivelate vincenti, anche grazie all’abolizione del reddito di cittadinanza, definito “uno scempio”. “Abbiamo creato occupazione vera, mentre il Movimento 5 Stelle ha alimentato solo assistenzialismo, gravando per anni sulle casse dello Stato. Conte regalava soldi a ventenni perfettamente in grado di lavorare, ma oggi, con il governo Meloni, le cose sono cambiate: cresce l’occupazione e cala il precariato”, conclude Zullo, ribadendo l’impegno di Fratelli d’Italia per il futuro del Paese.

