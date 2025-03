Zullo (FdI): “Su Rsa opposizioni strumentali, nessun taglio”

“Le polemiche delle opposizioni sulle Rsa e l’assistenza agli anziani non autosufficienti sono ingannevoli e pretestuose. Si stravolge il significato delle parole per fare propaganda politica”, afferma attraverso una nota il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Sanità.

Zullo chiarisce che l’emendamento riformulato non riduce, ma aumenta la quota a carico del Servizio sanitario nazionale, portandola fino al 70% nei casi di alta complessità assistenziale. “Elevare non significa ridurre. Chi insinua il contrario danneggia solo le persone fragili e mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Le opposizioni farebbero bene a rileggere il testo, invece di recitare a memoria le solite falsità”, conclude il senatore.

