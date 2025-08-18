18 Agosto 2025

Zoo Safari in festa: è nato un nuovo cucciolo di gorilla

Michele Iurlaro 18 Agosto 2025
FASANO – C’è un nuovo cucciolo di gorilla allo Zoo Safari di Fasano. Il lieto e speciale annuncio è stato fatto proprio dalla pagina facebook del parco.  

“Siamo orgogliosi – si legge – di condividere con tutti voi una notizia che ci riempie il cuore di gioia e speranza: allo ZooSafari di Fasano è nato un cucciolo di gorilla.  Mamma Tamani lo coccola e protegge con il suo immenso amore, sotto lo sguardo attento di papà Nasibu, Thabo e Tonka. Una nascita che non è solo un evento unico, il primo in Italia dopo quasi 50 anni, ma rappresenta anche un faro di speranza nel cammino verso la conservazione e la protezione della specie”. 

L’anno scorso, in tanti avevano pianto la morte di Ryu, l’anziano gorilla deceduto all’età di 54 anni divenuto, col tempo, simbolo dello stesso Zoo Safari. Oggi, però, nel parco è tempo di sorridere con l’arrivo del piccolo gorilla.  

