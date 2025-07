Zes unica, Iaia (FdI): “Altro che disastro, un successo per il Sud”

Il deputato di Fratelli d’Italia: “28 miliardi di investimenti, 35mila posti di lavoro”

Dario Iaia. deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito a Taranto, è intervenuto per commentare i risultati ottenuti dalla Zes unica rivendicando il successo dell’iniziativa e rispondendo alle critiche sollevate nei mesi scorsi da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle.

“Ricordate le critiche del PD e del M5S sulla ZES unica? Gli attacchi al Ministro Raffaele Fitto e alla Presidente Giorgia Meloni? Dicevano che sarebbe stata un disastro – ha dichiarato Iaia -. Come sempre, non è accaduto nulla di quanto preannunciato. La Zes unica è un grandissimo successo e sta risollevando il Mezzogiorno”.

Il parlamentare ha citato le parole del presidente di Confindustria, Riccardo Orsini, che in un’intervista pubblicata sul Sole 24 Ore ha definito la Zes unica “la via giusta”, sottolineando che ha generato “28 miliardi di investimenti, 35mila posti di lavoro e un incremento del 4% del Pil prodotto”.

“Questi sono i fatti concreti realizzati dal governo guidato da Giorgia Meloni, ed è ciò che ci interessa”, ha concluso Iaia.

Il commento si inserisce nel dibattito sulle politiche per lo sviluppo del Sud Italia e arriva in un momento in cui i dati economici vengono utilizzati come argomento di confronto tra maggioranza e opposizione.

