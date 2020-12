Zes Jonica | CdM nomina Giampiero Marchesi Commissario straordinario

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, ha nominato Giampiero Marchesi Commissario straordinario di Governo per la Zona economica speciale (Zes) Jonica. Esperto di investi pubblici e progettazione europea, Giampiero Marchesi è stato fino all'1 ottobre 2020 coordinatore unico del Nuvec, Nucleo valutazione e controllo dell'Agenzia per la Coesione territoriale e responsabile unico del progetto per il recupero dell'ex carcere di Santo Stefano a Ventotene . E' stato inoltre Coordinatore della struttura di missione e Responsabile Unico del CIS Taranto presso la Presidenza del Consiglio e coordinatore del Grande progetto Pompei. Entrato nella P.A. nel 1982, durante la sua carriera si è occupato di progettazione strategica c/o il Mibact, il Mef, il Mise. Grazie alla sua straordinaria esperienza di dirigente pubblico e alla sua profonda conoscenza del territorio jonico, Giampiero Marchesi rappresenta la migliore scelta per garantire alla Zes jonica di esprimere a pieno le proprie prospettive di sviluppo, conclude la nota.