Zes e Piano Urbanistico, l’agenda della Giunta di Barletta

BARLETTA – Zona Economica Speciale e Piano Urbanistico Generale tra le questioni più articolate che attendono sviluppi nel territorio di Barletta. Il nuovo assessore all’Urbanistica Pierpaolo Grimaldi, tornato in Giunta dopo le dimissioni di novembre 2023, analizza i passaggi che riguarderanno la città e la sua delega. Temi complessi, da tempo sotto i riflettori, che richiedono confronti attenti e delicati anche con il tessuto imprenditoriale cittadino e i vertici regionali, come avvenuto già in passato. Attività già avviate per Grimaldi, che annuncia provvedimenti imminenti dopo l’insediamento in Giunta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author