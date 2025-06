Zeman, le parole del figlio Karel: “Ricorderemo l’assenza degli amici”

Zdenek Zeman sta lentamente recuperando dopo mesi difficili segnati da gravi problemi di salute. A febbraio, l’ex allenatore è stato colpito da un’ischemia che ha richiesto il ricovero in terapia intensiva e una lunga fase di riabilitazione. Oggi, fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate, come testimoniato da una recente foto condivisa dal figlio Karel Zeman.

L’immagine, pubblicata su Instagram, ritrae padre e figlio sorridenti e abbracciati. In accompagnamento, Karel Zeman ha condiviso una citazione di Martin Luther King: “Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici”. Un messaggio che sembra rivolgersi a chi, durante la malattia del padre, si è allontanato o è rimasto in silenzio.

Successivamente, attraverso una storia sempre su Instagram, Karel ha pubblicato un’altra frase, questa volta di Charles Bukowski: “Volevo urlare quello che sentivo, ma sono rimasto zitto per paura di non essere capito”. Parole che confermano un sentimento di delusione per l’assenza di vicinanza in un momento tanto delicato.

Zdenek Zeman, 78 anni, è stato uno dei tecnici più iconici del calcio italiano. Oltre alle esperienze sulle panchine di Roma e Lazio, ha lasciato un segno indelebile con il Foggia, protagonista negli anni Novanta, e con il Pescara, con cui ha ottenuto risultati memorabili. Dopo l’ischemia e la conseguente riabilitazione, ha ufficialmente chiuso la carriera da allenatore.

