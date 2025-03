Zelensky cede e apre a Trump: “Pronti a lavorare per la pace”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice pronto a collaborare con Donald Trump per raggiungere una pace duratura. Dopo le tensioni emerse durante il loro incontro alla Casa Bianca, il leader di Kiev ha ammesso che il confronto “non è andato come doveva” e ha espresso il desiderio di ripristinare una cooperazione costruttiva.

“Il mio team ed io siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura”, ha scritto Zelensky su X. L’Ucraina, ha aggiunto, è disposta a una “tregua immediata in cielo e in mare” e a firmare “in ogni momento” l’accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare.

Prima di rivolgersi a Trump, Zelensky ha avuto un colloquio con il premier britannico Keir Starmer, che lo ha esortato a risolvere le tensioni con Washington. “Nessuno vuole la pace più dell’Ucraina”, ha commentato il capo del governo britannico.

