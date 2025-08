Zdenek Zeman in ripresa, il figlio pubblica una foto: “La Pre-Season fa sognare…”

Zdenek Zeman torna a farsi vedere, e lo fa con il sorriso. Dopo i problemi di salute che lo avevano colpito nel febbraio scorso, costringendolo a un ricovero in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un’ischemia cerebrale, il tecnico boemo appare ora in fase di ripresa, lontano dalla scena pubblica ma non dall’affetto del suo pubblico.

A rompere il silenzio ci ha pensato il figlio Karel, anche lui allenatore, che ha pubblicato su Instagram uno scatto toccante: un selfie al mare in cui compaiono padre e figlio, volti vicini, sorrisi appena accennati e lo sguardo rivolto verso l’obiettivo e verso un orizzonte che sa di futuro.

“La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell’allenatore, è essa stessa l’allenatore”, scrive Karel come didascalia, accompagnando l’immagine con le note di “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli. Una frase che racconta la centralità, quasi filosofica, che la preparazione estiva ha sempre avuto per Zeman, per il quale il precampionato non è mai stato solo un momento tecnico, ma una parte essenziale del suo approccio al calcio.

L’immagine ha suscitato grande commozione tra tifosi e appassionati: sono decine i commenti di affetto, stima e vicinanza rivolti a uno degli allenatori più iconici e amati del panorama calcistico italiano, ex guida tecnica di Foggia, Lazio, Roma e Pescara.

Zeman oggi appare sereno, accanto alla sua famiglia, e pronto ad affrontare il recupero con quella stessa determinazione che ha sempre mostrato in panchina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karel Zeman (@karelzeman77)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author