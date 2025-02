Zdenek Zeman colpito da un ictus: il boemo è ricoverato in codice rosso

Zdenek Zeman, 77 anni, è stato ricoverato d’urgenza in mattinata dopo essere stato colpito da un ictus. L’ex allenatore di Foggia, Roma e Lazio si trova attualmente in terapia intensiva neurologica, dove è sottoposto a ulteriori accertamenti.

Non è il primo problema di salute per il tecnico boemo: nel febbraio 2024 aveva lasciato la panchina del Pescara per problemi cardiaci, mentre lo scorso ottobre era stato vittima di un attacco ischemico.

