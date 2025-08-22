Zapponeta, video choc: cane trascinato da un’auto

Zapponeta (FG) – Un cane costretto a correre al guinzaglio, legato dal finestrino di un’auto in movimento. È quanto documentato da un video girato da un passante e diventato virale sul web. A denunciare l’episodio è l’associazione animalista “Guerrieri con la coda”, che ha diffuso le immagini parlando apertamente di maltrattamento⤵️🎥
Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Joseph Splendido:
“Apprendo con sgomento la vergognosa notizia di un cane trascinato da un’auto a Zapponeta, costretto a correre per non essere trascinato in condizioni disumane. Non sono bastati i casi recenti sull’intero territorio pugliese — da Cassano delle Murge a Manfredonia — per sensibilizzarci sul tema. Un atto inaccettabile, che parla di crudeltà e disumanità”. Così Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale dauno.
“L’indignazione non basta: occorre responsabilità, attenzione reale,strumenti e sanzioni che proteggano gli animali, esseri senzienti che meritano rispetto, non violenza.
“Mi impegno formalmente a presentare precise istanze in Consiglio regionale, per rafforzare le azioni contro i maltrattamenti animali, promuovere campagne di sensibilizzazione e sostenere i servizi di protezione e segnalazione. I nostri amici a quattro zampe non sono oggetti, ma vite che contano. A loro va la difesa più forte e concreta”, conclude Splendido
