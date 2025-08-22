22 Agosto 2025

Zapponeta, assalto allo sportello ATM di via Isonzo

Antonella D'Avola 22 Agosto 2025
Boato nella notte a Zapponeta (FG), dove intorno alle 4.30, in via Isonzo, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello atm delle Poste Italiane. Il metodo impiegato è quello classico della cosiddetta “marmotta”. Al momento non è chiaro se il colpo sia riuscito o meno. Sul posto i carabinieri della locale compagnia per avviare le indagini del caso.

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

