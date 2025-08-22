Zapponeta, assalto allo sportello ATM di via Isonzo

Boato nella notte a Zapponeta (FG), dove intorno alle 4.30, in via Isonzo, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello atm delle Poste Italiane. Il metodo impiegato è quello classico della cosiddetta “marmotta”. Al momento non è chiaro se il colpo sia riuscito o meno. Sul posto i carabinieri della locale compagnia per avviare le indagini del caso.
