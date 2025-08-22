Zapponeta, assalto allo sportello ATM di via Isonzo: rubati 10 mila €

In meno di 10 giorni, tre boati hanno squarciato la notte in tre piccoli centri del foggiano. All’origine le solite attività criminali per assaltare sportelli ATM con il classico metodo della marmotta. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nelle scorse ore a Zapponeta, dove intorno alle 4:30 di venerdì 22 agosto una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello ATM delle poste Italiane di via Isonzo, riuscendo ad asportare circa 10 mila euro. Ingenti i danni arrecati alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare gli autori dell’ennesimo assalto. Giovedì 14 e sabato 16 agosto altri due episodi si erano verificati rispettivamente a Stornara e ad Apricena. Un’emergenza continua, che sfianca e preoccupa cittadini e istituzioni queste ultime impegnate da mesi a fronteggiare l’escalation di assalti armati, con continui vertici in prefettura e potenziamento dei presidi sul territorio che ancora non riescono ad arginare del tutto il fenomeno.
