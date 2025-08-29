Zapponeta, 34enne accoltellato: individuato l’aggressore

Zapponeta (FG) – È stato individuato l’aggressore del 34 enne di origini marocchine accoltellato nella serata di giovedì 28 agosto in via Giuseppe Di Vittorio, a Zapponeta (Foggia). Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento è avvenuto a margine di un litigio che ha visto coinvolti altri due soggetti. L’uomo è stato trasportato dagli operatori del 118 – intervenuti anche con elisoccorso – preso l’Ospedale Riuniti di Foggia e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri della locale compagnia ai quali sono affidate le indagini del caso.
