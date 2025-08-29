29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Zapponeta, 34enne accoltellato: individuato l’aggressore

Antonella D'Avola 29 Agosto 2025
centered image

Zapponeta (FG) – È stato individuato l’aggressore del 34 enne di origini marocchine accoltellato nella serata di giovedì 28 agosto in via Giuseppe Di Vittorio, a Zapponeta (Foggia). Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento è avvenuto a margine di un litigio che ha visto coinvolti altri due soggetti. L’uomo è stato trasportato dagli operatori del 118 – intervenuti anche con elisoccorso – preso l’Ospedale Riuniti di Foggia e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri della locale compagnia ai quali sono affidate le indagini del caso.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Carcere di Foggia, drone con droga e telefoni abbattuto dagli agenti

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Auto in fiamme sulla Ss96 a Modugno: salvi padre e figlio

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Maratea, giovane bloccato a 20 metri sulla scogliera salvato dai Vigili del fuoco

29 Agosto 2025 Francesco Cutro

Foggia, ex Villaggio Azzurro alla Protezione Civile: Barone chiede audizione

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Manfredonia – Il comune si costituirà parte civile nel procedimento penale “mare e monti”

28 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

Chiude il forum Phica: tra le denunce anche quella dell’attrice tarantina

28 Agosto 2025 Marzia Baldari

potrebbe interessarti anche

Carcere di Foggia, drone con droga e telefoni abbattuto dagli agenti

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Zapponeta, 34enne accoltellato: individuato l’aggressore

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Auto in fiamme sulla Ss96 a Modugno: salvi padre e figlio

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Capurso, fiamme nella cantinola di un palazzo: forse un cortocircuito

29 Agosto 2025 Antonella Fazio