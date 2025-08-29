Zangrillo: “Nella pubblica amministrazione non solo concorsi, ma percorsi di carriera”

“Non solo concorsi, ma percorsi di carriera per chi dimostra di saper fare davvero”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo oggi a La Piazza – Il Bene Comune di Ceglie Messapica, ha illustrato il disegno di legge con cui punta a rinnovare i meccanismi di avanzamento nella PA.

Secondo Zangrillo, saranno i dirigenti a identificare i funzionari più meritevoli e a proporli per la progressione di carriera, distinguendo tra chi “sa” e chi “sa fare”. Una riforma che, nelle parole del ministro, segna un cambio di passo nell’organizzazione della macchina amministrativa.

