29 Agosto 2025

Zangrillo: “Nella pubblica amministrazione non solo concorsi, ma percorsi di carriera”

Maria Teresa Carrozzo 29 Agosto 2025
“Non solo concorsi, ma percorsi di carriera per chi dimostra di saper fare davvero”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo oggi a La Piazza – Il Bene Comune di Ceglie Messapica, ha illustrato il disegno di legge con cui punta a rinnovare i meccanismi di avanzamento nella PA.

Secondo Zangrillo, saranno i dirigenti a identificare i funzionari più meritevoli e a proporli per la progressione di carriera, distinguendo tra chi “sa” e chi “sa fare”. Una riforma che, nelle parole del ministro, segna un cambio di passo nell’organizzazione della macchina amministrativa.

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

