Yves Gnago è un nuovo attaccante della FBC Gravina

La FBC Gravina ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Yves Gnegnene Gnago, centravanti ivoriano classe 1992, conosciuto tra gli appassionati come il “Lukaku della Serie D” per le sue doti fisiche e realizzative.

Nato ad Abidjan, in Costa d’Avorio, Gnago è un attaccante strutturato e tecnicamente dotato, che ha trovato in Italia la sua consacrazione sportiva a partire dalla stagione 2013-2014. Nel corso della sua carriera ha indossato diverse maglie, tra cui quelle di Treviso, Porto Mansuè, Manzanese, Arzignano Valchiampo, Luparense e, più recentemente, dell’Adriese, con cui ha disputato l’ultima stagione in Serie D – girone C.

Con oltre 150 gol all’attivo tra campionati e playoff, si è distinto come uno dei bomber più prolifici del panorama dilettantistico italiano. Nella scorsa stagione ha realizzato 10 reti contribuendo in modo decisivo alla vittoria dei playoff con la formazione veneta.

Giunto a Gravina nella serata di ieri, Gnago è già a disposizione di mister Nicola Ragno, pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia gialloblù.

