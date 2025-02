Xylella, verso un secondo piano di rigenerazione

Roma – La richiesta delle associazioni di Categoria al Governo è chiara ed è quella di un secondo piano di rigenerazione degli ulivi per capire come utilizzare i circa 30 milioni di euro stanziati dal Masaf per i reimpianti di alberi resistenti al batterio.

A Roma nelle sede di Coldiretti c’erano 150 agricoltori pugliesi.

L’ultima variante della Xylella, nel barese preoccupa. Sono già 339, le piante infette.

Determinanti monitoraggio, campionamento, analisi di laboratorio e continua ricerca

