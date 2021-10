BARI – Dall’assessorato all’agricoltura attenzione alta sull’infezione da xylella. Donato Pentassuglia annuncia anche il via libera in arrivo per l’abbattimento di altre mille piante malate e chiede collaborazione da parte di imprenditori, associazioni ambientaliste, sindaci e Regione nel contrasto alla fitopatia. “Serviranno ulteriori importanti iniezioni di liquidità” – spiega l’assessore regionale.

Servizio di Ilaria Delvino