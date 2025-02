Xylella: partite nel barese eradicazioni di vigneti e alberi infetti

Partite le eradicazioni delle piante infette dalla Xylella fastidiosa fastidiosa nei comuni di Triggiano, Capurso e Santeramo, dove il nuovo ceppo del batterio ha colpito vigneti, mandorli e ciliegi. Un intervento drastico, ma necessario per contenere la diffusione della malattia, con 339 piante già infette: 212 mandorli, 119 viti e 7 ciliegi.

L’operazione prevede l’eliminazione non solo delle piante colpite, ma anche di quelle situate nel raggio di 50 metri, con possibilità di espianto volontario fino a 400 metri. Complessivamente, l’area interessata supera i 30 ettari. Il batterio minaccia i vigneti con la malattia di Pierce, un fenomeno simile al disseccamento che ha già devastato gli ulivi del Salento a causa della sottospecie pauca.

Lo Xylella è un’emergenza. sarà Secondo Coldiretti Puglia, il cambiamento climatico e la globalizzazione stanno favorendo la diffusione di virus e insetti dannosi per le coltivazioni rendendo necessarie misure di prevenzione più efficaci a livello nazionale ed europeo. L’organizzazione chiede l’istituzione di una task force per monitoraggio, campionamento e analisi dei focolai, puntando anche su tecnologie innovative di controllo remoto.

L’impatto della Xylella potrebbe avere conseguenze economiche devastanti: uno studio pubblicato sulla rivista americana PNAS stima perdite per oltre 5,2 miliardi di euro in Italia se il contagio non verrà fermato. Solo in Puglia, 183mila ettari e 21 milioni di alberi risultano già compromessi.

