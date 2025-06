Xylella nella Bat, Di Bari (M5S): “Caso isolato, 8000 test negativi”

“Azione tempestiva su Minervino, ora vigilare Andria. Terreni da curare per evitare nuovi focolai”

Nuovi aggiornamenti sull’emergenza Xylella nella provincia della Bat sono emersi nel corso dell’audizione in IV Commissione Agricoltura richiesta da Grazia Di Bari, consigliera del Movimento 5 Stelle. Durante l’incontro, il dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale, Infantino, ha illustrato l’attuale quadro della situazione.

“Lo scorso aprile la scoperta di una pianta di olivo infetta da Xylella pauca a Minervino Murge aveva destato forte preoccupazione per l’intero comparto agricolo locale”, ha ricordato Di Bari. Tuttavia, l’intervento tempestivo ha consentito di contenere immediatamente il focolaio: la pianta infetta è stata eradicata e sono state attivate tutte le misure di contenimento previste.

A oggi, sono stati effettuati 8000 campionamenti, tutti risultati negativi. Grazie a questi esiti, si punta a dichiarare al più presto l’area indenne, come già avvenuto per Canosa.

Durante l’audizione è stato affrontato anche il tema della Masseria Papparicotta di Andria, area di competenza provinciale che presenta criticità legate allo stato di manutenzione di vigneti, oliveti e terreni. Secondo quanto riferito, all’interno della struttura non sono stati rilevati casi di positività, ma resta necessario mantenere puliti i campi e vigilare sul controllo del vettore, in collaborazione tra enti pubblici e privati.

“Auspico che la Provincia proceda rapidamente con il bando per l’affidamento della struttura, così come annunciato dal vicepresidente vicario, per valorizzare l’azienda e garantirne una corretta gestione”, ha sottolineato Di Bari.

La consigliera ha ribadito l’importanza di un’azione coordinata fra Regione, Provincia, Comuni e agricoltori, sottolineando che “il rispetto delle attività previste per il contrasto alla fitopatia è indispensabile e ogni ente deve fare la propria parte”.

In chiusura, Di Bari ha chiesto di riconvocare la commissione dopo la pubblicazione del bando, coinvolgendo anche il Comune di Andria per verificare le ordinanze emanate e l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’assessorato regionale all’Agricoltura.

