Xylella: Lecce, produzione olio crolla del 70%

La presenza della Xylella ha inciso sulla campagna olivicola in corso in Puglia. In provincia di Brindisi la raccolta subirà una riduzione generale del 20-25% a causa degli eventi atmosferici, oltre alla continua avanzata della Xylella fastidiosa, con la presenza sempre più numerosa di oliveti con evidenti disseccamenti caratteristici dell’infezione dovuta al batterio”.

Nella parte Sud del territorio provinciale il fenomeno interessa tutti gli oliveti con conseguenze anche sulla produzione e una diminuzione del prodotto che in questi comprensori raggiunge oltre il 50% rispetto alle annate precedenti. A causa del batterio killer sono andate perse tre olive su quattro in provincia di Lecce, con il crollo del 70% della produzione di olio di oliva anche nell’annata in corso, un andamento produttivo divenuto incontrovertibile dal 2015 a oggi. Sono state registrate forti problematiche sui nuovi impianti di olivo causate dai forti attacchi di Oziorrinco e di Cicale.