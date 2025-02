Xylella, insediata commissione d’indagine: verifiche su possibili omissioni

Si è insediata oggi, giovedì 27 febbraio, la commissione speciale d’indagine del Consiglio regionale pugliese per accertare eventuali responsabilità amministrative nella gestione del contenimento della Xylella fastidiosa. Alla prima seduta hanno partecipato il presidente Massimiliano Di Cuia e i consiglieri Tommaso Scatigna e Alessandro Leoci.

“Oggi inizia il percorso di indagine in Consiglio regionale sulle eventuali responsabilità amministrative nella lotta alla Xylella”, ha dichiarato Di Cuia, spiegando che il lavoro partirà dall’istruttoria redatta dall’Ufficio informazione e stampa del Consiglio, in attesa del rapporto dell’Osservatorio fitosanitario, come previsto dalla legge istitutiva della commissione. “Analizzeremo tutti gli atti per comprendere se ci siano stati ritardi, omissioni o scelte sbagliate che hanno compromesso l’azione di contenimento del batterio”, ha aggiunto.

Il presidente della commissione ha poi sottolineato l’importanza delle risorse economiche disponibili: 30 milioni di euro per la rigenerazione, che si sommano ai 60 milioni ancora inutilizzati. “Monitoreremo anche i processi amministrativi legati alla distribuzione di questi fondi: gli agricoltori non possono più aspettare”, ha concluso Di Cuia.

