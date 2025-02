Xylella, FdI attacca Regione e Pentassuglia: “Si scusino con cittadini”

Nuovo scontro politico sulla gestione dell’emergenza Xylella in Puglia. Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano ha attaccato duramente l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, accusandolo di strumentalizzare la questione e di scaricare le responsabilità sul governo Meloni invece di affrontare concretamente i problemi del settore olivicolo pugliese. “Ancora una volta il centrosinistra pugliese dimostra la sua totale incapacità di gestione. Invece di fornire risposte concrete agli olivicoltori in ginocchio, si preferisce praticare lo sport dello scaricabarile contro il governo nazionale”, ha dichiarato Maiorano.

L’esponente di FdI ha poi ricordato come il governo abbia sbloccato in tempi record i 30 milioni di euro destinati al reimpianto e alla rigenerazione dell’olivicoltura nelle aree colpite dal batterio. “Mentre da parte della Regione abbiamo assistito solo a ritardi e mancanza di trasparenza, il governo ha agito con concretezza. Pentassuglia dovrebbe chiedere scusa ai cittadini pugliesi e smetterla di fare propaganda politica”, ha aggiunto il deputato.

FdI: “La Regione eviti polemiche e utilizzi i fondi disponibili”

Sulla stessa linea la senatrice Maria Nocco, che ha criticato aspramente l’atteggiamento dell’assessore, definendo “fuori luogo e preoccupanti” le sue dichiarazioni in merito al decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura. “Invece di sollevare inutili polemiche, la Regione Puglia dovrebbe concentrarsi su come spendere al meglio i fondi disponibili per sostenere gli agricoltori colpiti da Xylella”, ha affermato Nocco.

Anche la senatrice Anna Maria Fallucchi ha attaccato la giunta Emiliano, sottolineando le inefficienze nella gestione della crisi: “Mentre il governo nazionale ha stanziato nuove risorse, la Regione non ha ancora dato risposte sui fondi del periodo 2017-2019 e sui relativi bandi. È inaccettabile continuare a fare scaricabarile su una crisi così grave”.

La Pietra: “Dalla Regione solo ritardi e confusione”

Il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra, ha rincarato la dose, accusando la Regione Puglia di aver affrontato l’emergenza Xylella con ritardi e confusione. “Piuttosto che attaccare il governo, che ha sbloccato 30 milioni di euro per il reimpianto degli ulivi, la Regione dovrebbe spiegare come ha utilizzato i fondi degli anni precedenti”, ha dichiarato La Pietra. Il sottosegretario ha poi annunciato un incontro con l’assessore Pentassuglia, convocato per il 26 febbraio a Roma: “Ci aspettiamo che venga preparato, con dati chiari e senza inutili giustificazioni. Serve un cambio di passo per rispondere concretamente alle necessità del settore olivicolo”.

Tensione politica a pochi mesi dalle elezioni

Anche i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno criticato l’atteggiamento dell’assessore, accusandolo di voler sfruttare la questione Xylella per fini elettorali. “Invece di collaborare, Pentassuglia ha scelto di attaccare il governo nazionale, che invece ha sbloccato fondi importanti per la ripresa del settore”, hanno dichiarato in una nota. La polemica si inserisce in un clima politico sempre più teso, con la gestione dell’emergenza Xylella che continua a essere un terreno di scontro tra il governo Meloni e la giunta Emiliano. A pochi mesi dalle elezioni regionali, il dibattito sull’utilizzo delle risorse per il rilancio dell’olivicoltura pugliese rischia di diventare sempre più acceso.

