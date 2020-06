XYLELLA | ALTRI 2 ALBERI INFETTI A LOCOROTONDO

Condividi

Con ulteriori 2 alberi infetti salgono a 25 gli ulivi su cui è stata accertata la presenza della Xylella fastidiosa a Locorotondo. A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base dei risultati delle analisi effettuate sui campioni di ulivi

“Le nuove infezioni accertate confermano che a Locorotondo è presente un focolaio di cui non si conosce ancora l’esatta dimensione e gravità. C’è la necessità di intervenire con urgenza, dichiara Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. Monitoraggi, campionamenti ed espianti in caso di ulivi infetti, considerato che non esiste ancora una cura per la batteriosi, restano – aggiunge Coldiretti Puglia - l'unica soluzione per ridurre la velocità di avanzamento della infezione.