Xylella a Conversano, CIA: “Serve subito un commissario straordinario”

La presenza accertata di tre piante infette da Xylella a Conversano, nel Barese, ha acceso l’allarme in tutta la Puglia. Si tratta del punto più a nord mai raggiunto dal batterio, che ora minaccia concretamente l’intero patrimonio olivicolo regionale, ancora in gran parte intatto nelle province centro-settentrionali.

A intervenire con toni decisi è Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani, che invoca l’intervento urgente dell’Unione Europea e del Governo italiano: “La Xylella è ormai una scheggia impazzita. Non è più il tempo della gestione ordinaria: servono poteri e fondi speciali. È necessario nominare immediatamente un Commissario Straordinario”.

La distanza tra Conversano e il confine settentrionale della Puglia è di circa 225 chilometri: un territorio che racchiude il cuore dell’olivicoltura regionale, con migliaia di aziende agricole, frantoi, lavoratori e un’intera filiera economica esposta al rischio.

“La Regione Puglia sta facendo la sua parte con monitoraggi e misure tempestive”, afferma Sicolo, “ma non può bastare. L’avanzata del batterio è continua. Se non verrà fermato ora, le conseguenze saranno catastrofiche per l’intera economia agricola del territorio”.

Nel mirino, in particolare, le province di Bari, BAT e Foggia, dove la presenza della Xylella è attualmente sotto controllo o ancora assente, ma con un potenziale di diffusione altissimo. A rischio vi sono aree simbolo della produzione olearia come Bitonto, Corato, Andria e l’intera Capitanata.

Per la CIA, servono interventi immediati su più fronti: eradicazioni rapide, monitoraggi intensivi, fondi straordinari per le aziende colpite, ma anche finanziamenti strutturali alla ricerca scientifica, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni efficaci e durature.

Sicolo lancia un’ulteriore allerta: “I punti deboli restano le aree di confine tra competenze istituzionali: cunette, siepi, terreni incolti o agricoli abbandonati. È qui che il batterio prolifera indisturbato. Se non interveniamo ora, rischiamo di perdere per sempre un patrimonio produttivo, culturale e paesaggistico che è simbolo dell’identità pugliese”.

L’appello della CIA è chiaro: occorre un’azione straordinaria e coordinata, prima che sia troppo tardi.

